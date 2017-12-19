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США заблокировали в Совбезе ООН резолюцию по Иерусалиму
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19 Декабря 2017 08:03

США заблокировали в Совбезе ООН резолюцию по Иерусалиму

При этом в поддержку документа проголосовали 14 стран. Отметим, что текст, вынесенный на рассмотрение Египтом, единственной пока арабской страной в Совете Безопасности, не предусматривал новых мер. В документе подчеркивалось, что "любые решения, меры и действия, которые меняют характер, статус и демографический состав Иерусалима, недействительны и должны быть отменены". Теперь по требованию арабских стран резолюцию по Иерусалиму вынесут на рассмотрение Генассамблеи ООН.

  

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