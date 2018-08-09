США вводят новый пакет санкций против России

И это вопреки позитивному эффекту хельсинской встречи Трампа и Путина. Неоднозначен и сам предлог - ничем не подтвержденная причастность Москвы к инциденту в британском Солсбери (так называемому делу Скрипалей). На уточняющие вопросы американцы отвечать отказались, сославшись на некую "конфиденциальность". Российская сторона по-прежнему настаивает на прозрачности расследования.

Мария Захарова, официальный представитель МИД России: "Российская сторона неоднократно предупреждала, что разговор с позиции силы и при помощи языка ультиматумов является бесперспективным и бесполезным. Российская сторона займется проработкой ответных мер на очередной недружественный шаг Вашингтона. Вся эта обвинительная пирамида не имеет под собой никакой правовой почвы. Каковы будут меры американской стороны, такие меры в ответ примет Россия".

Первый этап санкций вводит запрет на поставку в Россию продукции двойного назначения - электронных устройств и комплектующих. Вашингтон требует от Москвы более твердо исполнять конвенцию о нераспространении химоружия. В противном случае спустя 3 месяца будет введен второй этап. Он предполагает снижение уровня дипотношений, запрет "Аэрофлоту" на полеты в США, почти полное прекращение американского экспорта. Новость вызвала падение курса российского рубля. Ряд экспертов полагает, что атака на рубль - это постановочный трюк. Конечная задача - лоббирование интересов определенных финансовых и экономических кругов Соединенных Штатов.