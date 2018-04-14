США вместе с Великобританией и Францией нанесли ракетный удар по Сирии

14 Апреля 2018 12:00

Весь мир продолжает следить за ситуацией в Сирии. Сегодня США вместе с Великобританией и Францией нанесли ракетный удар.

Было выпущено около сотни ракет как по военным, так и гражданским объектам Сирии. Целая серия экстренных заседаний Совбеза ООН результатов не принесла. Стороны остались при своем: Россия требует расследования и доказательств применения химоружия в Думе - США безоговорочно настаивают на обратном, обвиняя официальный Дамаск. В итоге по знакомому сценарию США без одобрения Совбеза и даже собственного Конгресса наносят точечные удары по сирийским объектам.

Кстати, бомбардировки начались за считанные часы до начала работы экспертов из Организации по запрещению химоружия в сирийской Думе. Минобороны России сообщает, что среди целей также был военный аэродром Думайр, однако все выпущенные по нему ракеты были перехвачены.

Накануне МИД России объявил о наличии неопровержимых данных о том, что предполагаемая химическая атака в Сирии была постановкой с участием иностранных спецслужб. Рядовые жители Соединенных Штатов вышли на митинги против ракетных ударов по Сирии. Протестующие собрались у резиденции Дональда Трампа.