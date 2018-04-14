США, Великобритания и Франция внесли в Совбез ООН свою резолюцию по Сирии

15 Апреля 2018 15:00

Страны, которые накануне выпустили ракеты, осуждают любое применение химоружия, а также предлагают создание независимого механизма расследования инцидента в Думе.

Документ, который рассмотрят завтра на заседании Совбеза ООН, призывает обеспечить поставки гуманитарной помощи и прекращение огня в Сирии. Напомним, накануне на экстренном заседании Совбез ООН не принял предложенную Россией резолюцию. Официальная Москва требовала от США и союзников немедленно прекратить агрессию в отношении Сирии, а также воздержаться от дальнейшего использования силы в нарушение устава ООН и международного права. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что у нанесших удары по Сирии нет обоснований операции, за исключением информации из СМИ и соцсетей.

Нарушением международного права удар по Сирии назвали и американские эксперты. В Ассоциации по контролю над вооружениями подчеркнули, что атака противоречит не только уставу ООН, но и Конституции США. Военное решение Трамп принял без консультаций с конгрессом. Так же поступили Франция и Великобритания.

Между тем по всему миру проходят акции протеста. В США десятки человек вышли к Белому дому, скандируя "Руки прочь от Сирии". А в Чикаго прошел митинг под лозунгом "Интересы Америки - не важнее жизней сирийцев".

Против действий Трампа выступили в Иордании, Франции, Греции. 7 тысяч человек прошли по улицам Афин от главной площади до американского посольства и сожгли флаг США. Закончилась акция потасовками с полицией.