США, Великобритания и Франция распространили свой проект резолюции Совбеза ОО

15 Апреля 2018 12:00

Страны, которые вчера выпустили ракеты по Сирии, осуждают любое применение химоружия, а также предлагают создание независимого механизма расследования инцидента в Думе. Кроме того, документ, который рассмотрят завтра, призывает обеспечить поставки гуманитарной помощи и прекращение огня. Напомним, ранее Совбез ООН не принял предложенную Россией резолюцию по Сирии. В документе официальная Москва потребовала от США и союзников немедленно прекратить агрессию в отношении Сирии, а также воздержаться от дальнейшего использования силы в нарушение Устава ООН и международного права.

Константин Косачев, председатель комитета Совета Федерации Федерального собрания России по международным делам: "Операция привязана к двум важным поворотам развития сирийского сюжета: вчерашние неопровержимые доказательства того, что пленка белых касок была постановочной. И сегодняшняя миссия ОЗХО, которая начинает свою работу в Думе и, возможно, эту работу не начнет, потому что в условиях войны никакие расследования проводить невозможно. Операция направлена на то, чтобы сорвать эту миссию".

Нарушением международного права удар по Сирии назвали и американские эксперты. В Ассоциации по контролю над вооружениями подчеркнули, что атака противоречит не только Уставу ООН, но и конституции США. Военное решение Трамп принял без консультаций с конгрессом. Так же поступили Франция и Великобритания.

Джереми Корбин, лидер Лейбористской партии Великобритании: "С моей точки зрения, с парламентом следует консультироваться в любом случае - вместо этого вчера был нанесен удар по Сирии. Премьер-министр утверждает, что для этого есть правовая основа; тогда я спросил ее в письме, почему она не прислушалась к словам Антониу Гутерриша, Генерального секретаря ООН, который хотел, чтобы конфликт был решен мирным путем и чтобы был соблюден Устав ООН? Почему она не дождалась расследования ОЗХО?"

Между тем по всему миру проходят акции протеста против западных ударов по Сирии. В США десятки человек вышли к Белому дому, скандируя "Руки прочь от Сирии". А в Чикаго, несмотря на дождь, прошел митинг под лозунгом "Интересы Америки не важнее жизней сирийцев". Участники акций подчеркивали, что бомбежки не имеют ничего общего с заботой о мирных сирийцах, а Вашингтон преследует лишь собственные геополитические интересы. Против действий Трампа выступили в Иордании, Франции, Греции. Семь тысяч человек прошли по улицам Афин от главной площади до американского посольства и сожгли флаг США. Закончилась акция потасовками с полицией.