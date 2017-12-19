США ужесточили требования безопасности для стран - участниц программы безвизового режима

16 Декабря 2017 21:12

Теперь власти этих государств должны выполнить соглашение по обмену информацией путем систематической проверки своих граждан. Использовать при этом необходимо американские контртеррористические данные. Более того, США будут оценивать государства на предмет авиационной безопасности. Новые меры призваны не допустить въезд в Америку террористов. Напомню, в программе безвизового режима с США участвуют 38 стран, в том числе Великобритания, Франция, Германия, Япония и Южная Корея. Граждане этих государств могут пребывать на территории Штатов без визы до 90 дней. Ежегодно в Америку в рамках программы въезжает около 20 миллионов человек.