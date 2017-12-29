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США страдают от аномальных для страны холодов
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31 Декабря 2017 09:10

США страдают от аномальных для страны холодов

Пока Европа готовится встретить 2018-й без снега, США страдают от аномальных для страны холодов. В Нью-Йорке на новогоднюю ночь прогнозируют до 18 градусов мороза. Так холодно здесь не было уже более полувека. Мэр "Большого яблока" Билл де Блазио призвал горожан по возможности оставаться дома. На севере Соединенных Штатов столбики термометра местами опускались до минус 37. Жертвами холодов стали 7 человек. А на границе США с Канадой замерз Ниагарский водопад.

  

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