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США сократили финансирование ООН после резолюции по Иерусалиму
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27 Декабря 2017 19:17

США сократили финансирование ООН после резолюции по Иерусалиму

Бюджет организации почти на 22 % состоял из взносов со стороны Вашингтона. На прошлой неделе Генассамблея ООН большинством голосов проголосовала против признания столицей Израиля Иерусалима. В ходе голосования 9 стран поддержали США, 128 призвали Вашингтон отменить решение, 35 воздержались.

  

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