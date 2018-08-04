США сегодня вводят первый этап экономических санкций против Ирана

Они коснутся автомобильного сектора, а также торговли золотом и металлами. На фоне этих ожиданий курс иранской валюты рухнул. Жители страны активно скупают доллары. Основная цель Вашингтона - свести нефтяную торговлю Тегерана к минимуму. При этом речи о свержении американцами режима в Иране не идет. Белый дом рассчитывает повлиять на иранское руководство и сделать его более сговорчивым. Тем временем чиновники Исламской Республики планируют обойти санкции и не допустить обвала экономики с помощью создания национальной криптовалюты.