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США планируют поставки боевых вертолетов и авиаракет Мексике
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20 Апреля 2018 08:02

США планируют поставки боевых вертолетов и авиаракет Мексике

Сумма сделки - чуть более миллиарда долларов. Уведомление о контракте Пентагон направил в конгресс. Сделку уже одобрил Госдепартамент. Мексиканские власти запросили у американцев 8 вертолетов, 19 ракет класса "воздух-земля", 38 ракет с лазерным наведением и три десятка малогабаритных противолодочных торпед. Сделка поможет укрепить безопасность в регионе.

  

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