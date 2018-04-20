США планируют поставки боевых вертолетов и авиаракет Мексике

20 Апреля 2018 08:02

Сумма сделки - чуть более миллиарда долларов. Уведомление о контракте Пентагон направил в конгресс. Сделку уже одобрил Госдепартамент. Мексиканские власти запросили у американцев 8 вертолетов, 19 ракет класса "воздух-земля", 38 ракет с лазерным наведением и три десятка малогабаритных противолодочных торпед. Сделка поможет укрепить безопасность в регионе.