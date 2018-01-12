США перебросили в Европу четвертый стратегический бомбардировщик, способный нести ядерное оружие

12 Января 2018 08:06

Об этом пишут британские сайты. Самолеты уже провели тренировочные полеты на юге Балтики и в Германии, а теперь готовятся к полетам на предстоящих на этой неделе учениях ВВС Литвы и США. Маневры пройдут в районе полигона Казлу-Руда, расположенного в 40 километрах от границ Калининградской области. Как говорится в официальном сообщении, учения "призваны повысить уровень взаимодействия американских и литовских ВВС".