12 Января 2018 12:19

США перебросили в Европу четвертый стратегический бомбардировщик, способный нести ядерное оружие. Об этом пишут британские сайты. Самолеты уже провели тренировочные полеты на юге Балтики и в Германии, а теперь готовятся к полетам на предстоящих на этой неделе учениях ВВС Литвы и США. Маневры пройдут в районе полигона Казлу-Руда всего в 40 километрах от границ Калининградской области.