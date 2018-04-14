США нанесли ракетный удар по Сирии

14 Апреля 2018 09:01

По военным и гражданским объектам Дамаска выпущено более 100 крылатых ракет. Военную операцию Америка проводит совместно с Францией и Великобританией. Поводом послужила химатака в городе Дума. По словам Дональда Трампа, США не добиваются сохранения долгого военного присутствия в Сирии. Их цель - уничтожение сирийских объектов, которые позволяют создавать и использовать химическое оружие.

Также Трамп подчеркнул, что надеется на улучшение отношений с Россией. В свою очередь, посол России в США заявил, что действия Вашингтона в Сирии не останутся без последствий.