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США намерены сегодня объявить о введении санкций в отношении российских бизнесменов и политиков
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6 Апреля 2018 12:07

США намерены сегодня объявить о введении санкций в отношении российских бизнесменов и политиков

Новые ограничительные меры вызваны расследованием о "вмешательстве России в выборы в США". Количество бизнесменов, которые будут включены в новый список, колеблется от 6 до 10 человек. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник в американском правительстве. Впрочем, окончательное решение еще не принято.

  

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