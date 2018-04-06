США намерены сегодня объявить о введении санкций в отношении российских бизнесменов и политиков

6 Апреля 2018 12:07

Новые ограничительные меры вызваны расследованием о "вмешательстве России в выборы в США". Количество бизнесменов, которые будут включены в новый список, колеблется от 6 до 10 человек. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник в американском правительстве. Впрочем, окончательное решение еще не принято.