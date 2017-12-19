США наложили вето на резолюцию ООН по статусу Иерусалима

19 Декабря 2017 19:01

США наложили вето на проект резолюции Совета Безопасности ООН, которая отвергает признание Иерусалима столицей Израиля. За резолюцию проголосовали 14 из 15-ти членов Совбеза ООН. Документ подготовил Египет. В нем не назывались определенные страны или имена, однако выражалось глубокое сожаление по поводу решения Вашингтона о статусе Иерусалима.

Амр Абдель Латиф Абулатта, постоянный представитель Египта при ООН:

“Проект был представлен в ответ на чрезвычайные ситуации по палестинскому вопросу. Мы прекрасно понимаем, что единственный путь решения этой проблемы - это возможность опираться на международный закон без каких-либо религиозных или иных убеждений. Все вопросы должны быть урегулированы мирными переговорами между палестинцами и израильтянами. Я призываю всех членов Совета Безопасности голосовать за проект резолюции и за осуществление международного права".

В свою очередь представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что организация "заставила США наложить вето" на этот документ из-за цитата - "простого решения Вашингтона о том, где ему размещать свое посольство".

Никки Хейли, постоянный представитель США при ООН:

"Мы делаем это без радости, но и без сомнений. Нам не стыдно оттого, что это вето было наложено в защиту американского суверенитета и в защиту роли Америки в мирном процессе на Ближнем Востоке. Стыдно должно быть остальным членам Совета Безопасности".

Напомним, ранее Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и заявил, что туда будет перенесено посольство США. Это вызвало массовые беспорядки и столкновения между палестинцами и израильтянами в арабских странах Ближнего Востока.