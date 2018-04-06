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США на границе с Мексикой разместят до 4 тысяч военных
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6 Апреля 2018 09:04

США на границе с Мексикой разместят до 4 тысяч военных

Они должны контролировать рубежи, пока не будет построена стена. Солдаты Нацгвардии расположатся на узкой линии в 3 тысячи километров для помощи погранслужбе и пресечения незаконного перехода границы. Сейчас в Белом доме изучают, сколько будет стоит содержание солдат.

  

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