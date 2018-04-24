США на федеральном уровне отказались от восстановления Сирии

25 Апреля 2018 08:04

В документе Вашингтон, который активно наносил удары по арабской республике, заявил, что готов помогать только тем районам, где президент Башар Асад не руководит. А это фактически территории, подконтрольные боевикам. Напомним, в январе американские конгрессмены заявляли, что полную помощь в реконструкции Сирии готовы оказывать только при условии полной реформы под эгидой ООН.