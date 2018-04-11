11 Апреля 2018 12:09

США могут атаковать в Сирии несколько целей, а сама операция продлится несколько дней. Об этом шла речь на встрече Дональда Трампа с советниками. Многие представители американской администрации считают, что удар должен быть более серьезным, чем год назад. Тогда с боевых кораблей в Средиземном море по сирийской авиабазе были выпущены около 60-ти ракет "Томагавк".

Ранее глава Белого дома пообещал в течение двух суток определиться с ответом Вашингтона на химическую атаку в сирийской Думе. Пентагон стягивает к берегам арабской республики ракетные эсминцы. Авиакомпании получили предупреждения об угрозе ракетных ударов по Сирии.