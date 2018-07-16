США и их союзники по НАТО обсуждают планы эвакуации из Сирии членов организации "Белые каски" и их семей

16 Июля 2018

Участники сообщества и их родные могут отправиться в Великобританию, Канаду, Германию и в ряд других европейских стран. Ранее этот вопрос поднимал на прошедшем в Брюсселе саммите НАТО Дональд Трамп. Договорились обсудить пути эвакуации с Израилем и Иорданией. Решение о выводе из Сирии членов организации "Белые каски" обсуждается на фоне успехов сирийской армии в освобождении территорий страны от радикальных исламистов. "Белые каски" называют себя защитниками мирного населения Сирии и нейтральной организацией по отношению к конфликтующим сторонам.

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