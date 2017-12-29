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Сразу два нападения в США
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30 Декабря 2017 09:06

Сразу два нападения в США

В Калифорнии вооруженный мужчина ворвался в одну из юридических фирм, расположенных на Лонг-Бич, застрелил сотрудника и ранил еще одного человека. Прибывшей на место происшествия полиции пришлось открыть огонь на поражение.

А в Хьюстоне жертвами стрельбы стали 4 человека. По предварительным данным, происшествие произошло в автомагазине, где бывший работник застрелил три человека, после чего покончил жизнь самоубийством. Причины обоих инцидентов выясняются.

  

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