Специалисты ОЗХО не обнаружили вещества BZ в образцах проб из Солсбери

18 Апреля 2018 17:10

В официальном заявлении организации отмечается, что государства - участники ОЗХО могут быть уверены в надежности и независимости их лабораторий. При этом установить страну происхождения и место производства вещества исследователи не смогли. Ранее о том, что Сергея Скрипаля и его дочь Юлию могли отравить при помощи BZ, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, ссылаясь на конфиденциальные источники в Швейцарии.