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Специалисты ОЗХО не обнаружили вещества BZ в образцах проб из Солсбери
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18 Апреля 2018 17:10

Специалисты ОЗХО не обнаружили вещества BZ в образцах проб из Солсбери

В официальном заявлении организации отмечается, что государства - участники ОЗХО могут быть уверены в надежности и независимости их лабораторий. При этом установить страну происхождения и место производства вещества исследователи не смогли. Ранее о том, что Сергея Скрипаля и его дочь Юлию могли отравить при помощи BZ, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, ссылаясь на конфиденциальные источники в Швейцарии.

  

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