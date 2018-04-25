Специалисты изучают обломки умных ракет США, сбитых сирийской ПВО

25 Апреля 2018 19:06

Ранее в Генштаб доставили обломки "Томагавка" и Storm Shadow, которыми коалиция во главе с США атаковала объекты в Сирии. Фотографиями обломков сегодня поделились в Минобороны России.

Сергей Рудской, начальник главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России: "Собранные фрагменты ракет, изучение воронок от разрывов и характер разрушения объектов позволяет сделать вывод, что из 105 заявленных попаданий в районе целей зафиксировано не более 22. Часть ракет не достигла объектов поражения, по всей видимости, из-за технических неполадок, создав угрозу разрушения гражданских объектов и гибели мирных жителей".

В Генштабе также отметили, что большинство ракет поразило незначимые здания, в основном ангары и другие хозпостройки. Напомним, США, Великобритания и Франция ночью 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, использовались для производства химоружия.