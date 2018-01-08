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Спасение оленя
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9 Января 2018 08:06

Спасение оленя

А в другом американском штате произошел невероятный случай. Под лед в пруду провалился олень. Мужчина, долго не думая, отправился спасать животное, которое сначала сделало попытку выбраться самостоятельно, но позже позволило парню помочь. Оказавшись на берегу, олень встал и сделал несколько шагов, причем убегать от своего спасителя он не стал.

  

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