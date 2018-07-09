Спасательная операция в Таиланде продолжается. На поверхности уже восьмой ребенок

Весь мир, затаив дыхание, следит за спасением подростков из пещеры в Таиланде. На поверхности уже восьмой ребенок. Он получает необходимую помощь. Власти надеются вызволить всех пленников сегодня. Ребят эвакуируют опытные дайверы. Этим вечером родители спасенных спортсменов наконец-то увидятся со своими детьми. Правда, физические контакты пока запрещены во избежание возможного инфицирования. Дети в ослабленном состоянии. Кстати, тайские власти только что решили засекретить операцию по спасению детей во избежание распространения ложной информации.