В мире
26 Января 2018 12:10
Создателей фильма "Форма воды" обвиняют в плагиате
Картина, напомним, номинирована на 13 "Оскаров". Заявления последовали от наследников обладателя Пулитцеровской премии драматурга Пола Зиндела. Они утверждают, что сценарий нашумевшей ленты повторяет сюжет пьесы "Позволь мне услышать твой шепот", вышедшей в 69-м году.
Свежий фильм мексиканского режиссера Гильермо дель Торо повествует о глухонемой Элизе, работающей уборщицей в секретной лаборатории. Там она влюбляется в существо-амфибию и пытается спасти его от смерти. Главной героиней пьесы Зиндела также является уборщица в секретной лаборатории. Только она пытается спасти дельфина. Киностудия отмечает, что постановщик "не читал и не видел пьесы Пола Зиндела в каком бы то ни было виде".
Другие новости
26.01.2018 13:03 / В мире На Великобританию обрушился шторм "Джорджина"
26.01.2018 12:12 / В мире Лауреат "Оскара" Кейси Аффлек отказался вручать премию лучшей актрисе года
26.01.2018 12:08 / В мире Президент США призывает палестинцев к мирным переговорам с Израилем
26.01.2018 09:02 / В мире Сегодня Индия отмечает национальный праздник - День Республики
26.01.2018 09:01 / В мире Число погибших при пожаре в больнице южнокорейского города Мильян возросло до 41 человека
26.01.2018 08:03 / В мире На северо-востоке Таиланда горит международный аэропорт
26.01.2018 07:04 / В мире Второй тур президентских выборов стартует сегодня в Чехии
26.01.2018 07:03 / В мире Министр спорта Канады Кент Хейр подал в отставку
26.01.2018 07:02 / В мире Масштабный пожар в больнице южнокорейского города Мильян
25.01.2018 21:29 / В мире Владимир Высоцкий. Кто кончил жизнь трагически - тот истинный поэт
25.01.2018 21:25 / В мире Сегодня в Петербурге ушла из жизни Людмила Сенчина
25.01.2018 21:19 / В мире О незаконных методах работы украинских спецслужб заявляло Управление Верховного комиссара ООН по правам человека
25.01.2018 19:07 / В мире 70-процентная скидка на "Нутеллу" привела к массовой драке во Франции
25.01.2018 19:06 / В мире По факту железнодорожной аварии под Миланом возбуждено уголовное дело
25.01.2018 19:05 / В мире Во Франции школьный автобус столкнулся с автомобилем
25.01.2018 17:04 / В мире В Москве в день рождения Владимира Высоцкого многие приходят в его дом-музей
25.01.2018 17:03 / В мире Полчища крыс заполонили Париж
25.01.2018 17:02 / В мире Дональд Трамп прибыл в Швейцарию на Всемирный экономический форум