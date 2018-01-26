Главная>>В мире>>Создателей фильма "Форма воды" обвиняют в плагиате
В мире
RSS
Создателей фильма "Форма воды" обвиняют в плагиате
Скачать Поделиться

26 Января 2018 12:10

Создателей фильма "Форма воды" обвиняют в плагиате

Картина, напомним, номинирована на 13 "Оскаров". Заявления последовали от наследников обладателя Пулитцеровской премии драматурга Пола Зиндела. Они утверждают, что сценарий нашумевшей ленты повторяет сюжет пьесы "Позволь мне услышать твой шепот", вышедшей в 69-м году.

Свежий фильм мексиканского режиссера Гильермо дель Торо повествует о глухонемой Элизе, работающей уборщицей в секретной лаборатории. Там она влюбляется в существо-амфибию и пытается спасти его от смерти. Главной героиней пьесы Зиндела также является уборщица в секретной лаборатории. Только она пытается спасти дельфина. Киностудия отмечает, что постановщик "не читал и не видел пьесы Пола Зиндела в каком бы то ни было виде".

  

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =