Создателей фильма "Форма воды" обвиняют в плагиате

26 Января 2018 12:10

Картина, напомним, номинирована на 13 "Оскаров". Заявления последовали от наследников обладателя Пулитцеровской премии драматурга Пола Зиндела. Они утверждают, что сценарий нашумевшей ленты повторяет сюжет пьесы "Позволь мне услышать твой шепот", вышедшей в 69-м году.

Свежий фильм мексиканского режиссера Гильермо дель Торо повествует о глухонемой Элизе, работающей уборщицей в секретной лаборатории. Там она влюбляется в существо-амфибию и пытается спасти его от смерти. Главной героиней пьесы Зиндела также является уборщица в секретной лаборатории. Только она пытается спасти дельфина. Киностудия отмечает, что постановщик "не читал и не видел пьесы Пола Зиндела в каком бы то ни было виде".