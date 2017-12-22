Совет Безопасности ООН ввел новые санкции в отношении КНДР

23 Декабря 2017 09:05

Предложенную США резолюцию в ответ на испытания Пхеньяном межконтинентальных баллистических ракет приняли единогласно. В первую очередь, меры представлены торговым эмбарго и блокировкой получения Пхеньяном финансовой помощи из-за рубежа. В документе также говорится о запрете почти 90 % экспорта нефтепродуктов в Северную Корею с ограничением их до 500 тысяч баррелей в год. Предусмотрено требование о возвращении на родину граждан КНДР, работающих за рубежом более года.