Главная>>В мире>>Совет Безопасности ООН ввел новые санкции в отношении КНДР
В мире
RSS
Совет Безопасности ООН ввел новые санкции в отношении КНДР
Скачать Поделиться

23 Декабря 2017 09:05

Совет Безопасности ООН ввел новые санкции в отношении КНДР

Предложенную США резолюцию в ответ на испытания Пхеньяном межконтинентальных баллистических ракет приняли единогласно. В первую очередь, меры представлены торговым эмбарго и блокировкой получения Пхеньяном финансовой помощи из-за рубежа. В документе также говорится о запрете почти 90 % экспорта нефтепродуктов в Северную Корею с ограничением их до 500 тысяч баррелей в год. Предусмотрено требование о возвращении на родину граждан КНДР, работающих за рубежом более года.

  

Другие новости

ЧП в Лондонском зоопарке Надзвычайнае здарэнне ў Лонданскім заапарку 23.12.2017 15:06 / В мире ЧП в Лондонском зоопарке

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =