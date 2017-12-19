Совет Безопасности ООН в Нью-Йорке проводит заседание по ближневосточному урегулированию

18 Декабря 2017 21:07

В эти минуты в Нью-Йорке Совет Безопасности ООН проводит заседание по ближневосточному урегулированию. Центральная тема - рассмотрение внесенного Египтом проекта резолюции, которая предусматривает осуждение единоличного определения государствами статуса Иерусалима.

Документ стал ответом на решение президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля и перенести туда американское посольство из Тель-Авива. Россия тогда потребовала от США объяснений. Франция и Великобритания выступили против решения Трампа и заявили, что до окончания мирного процесса не считают правильным занимать какую-то однозначную позицию по Иерусалиму. Представитель Великобритании сказал, что Иерусалим должен стать общей столицей двух государств - Израиля и Палестины. В проекте резолюции не упоминаются США, однако выражается "глубокое сожаление в связи с недавними решениями, касающимися статуса Иерусалима".