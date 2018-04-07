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Совет Безопасности ООН сегодня проведёт сразу два заседания
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9 Апреля 2018 07:06

Совет Безопасности ООН сегодня проведёт сразу два заседания

Одно из них созывается по инициативе России и посвящено угрозе международному миру. Вслед за ним состоится встреча, инициированная сразу девятью членами Совбеза, о предполагаемой химической атаке в сирийском городе Дума. В МИДе России назвали сообщения о причастности к химатаке сирийских правительственных сил информационным вбросом. Минобороны России также отвергло применение войсками арабской республики химического оружия.

  

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