Совет Безопасности ООН сегодня проведёт сразу два заседания

9 Апреля 2018 07:06

Одно из них созывается по инициативе России и посвящено угрозе международному миру. Вслед за ним состоится встреча, инициированная сразу девятью членами Совбеза, о предполагаемой химической атаке в сирийском городе Дума. В МИДе России назвали сообщения о причастности к химатаке сирийских правительственных сил информационным вбросом. Минобороны России также отвергло применение войсками арабской республики химического оружия.