Совбез ООН запланировал провести сегодня внеочередное заседание по вопросу Сирии

16 Апреля 2018 09:01

На встрече будет рассмотрен проект резолюции, который внесли Франция, Великобритания и США.

В документе предлагается создание независимого механизма для расследования инцидента в сирийской Думе. Также авторы проекта призывают к беспрепятственной поставке гуманитарной помощи, прекращению огня и требуют, чтобы Сирия присоединилась к мирным переговорам под руководством ООН. Напомним, в ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли авиаудары по ряду целей в Сирии. США и их союзники считают удары по Сирии пропорциональным ответом на химатаку в Думе. Дамаск обвинения отвергает.

Тем временем, США собираются ввести новые санкции против России "в качестве ответа на продолжающуюся поддержку Москвой режима Башара Асада". Об этом заявила постпред США при ООН в интервью телекомпании Си-би-эс.

Введение новых санкций готовит и Великобритания. Соответствующее решение будет принято уже в ближайшее время. Отношения между Россией и Великобританией обострились после инцидента в Солсбери, где 4 марта обнаружили без сознания экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Лондон обвиняет в их отравлении Москву, Россия это категорически отрицает.

И сегодня же главы МИД стран Евросоюза соберутся на заседание Совета ЕС в Люксембурге, на котором обсудят ситуацию вокруг Сирии и дело Скрипаля. Третьим пунктом повестки станет Иран и ситуация, складывающаяся вокруг соглашения по ядерной программе этой страны. Уже меньше чем через месяц США могут объявить о своем решении выйти из сделки.