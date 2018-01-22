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Совбез ООН соберется сегодня на экстренное заседание из-за ситуации в Сирии
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22 Января 2018 15:03

Совбез ООН соберется сегодня на экстренное заседание из-за ситуации в Сирии

Инициатор созыва - Франция. Она будет говорить о необходимости доставки гуманитарной помощи в Африн.

Напомним, Турция с субботы проводит на северо-западе Сирии операцию "Оливковая ветвь" против курдских отрядов самообороны. К боевым действиям привлечены авиация и танковые войска. Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что операция направлена против сирийских курдов, которые в Анкаре признаны террористами. Власти Сирии осудили действия Анкары, подчеркнув, что Африн является неотъемлемой частью сирийской территории.

Накануне в Стамбуле и Анкаре прошли акции протеста против операции, начатой властями Турции. Для разгона демонстрантов полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули. Десятки человек задержаны и доставлены в участки.

  

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