Совбез ООН соберется сегодня на экстренное заседание из-за ситуации в Сирии

22 Января 2018 15:03

Инициатор созыва - Франция. Она будет говорить о необходимости доставки гуманитарной помощи в Африн.

Напомним, Турция с субботы проводит на северо-западе Сирии операцию "Оливковая ветвь" против курдских отрядов самообороны. К боевым действиям привлечены авиация и танковые войска. Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что операция направлена против сирийских курдов, которые в Анкаре признаны террористами. Власти Сирии осудили действия Анкары, подчеркнув, что Африн является неотъемлемой частью сирийской территории.

Накануне в Стамбуле и Анкаре прошли акции протеста против операции, начатой властями Турции. Для разгона демонстрантов полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули. Десятки человек задержаны и доставлены в участки.