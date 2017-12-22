Совбез ООН сегодня рассмотрит вопрос об ужесточении санкций против КНДР

22 Декабря 2017 09:01

Совет Безопасности ООН рассмотрит сегодня вопрос об ужесточении санкций против КНДР. На обсуждение вынесен проект резолюции США. В конце ноября Пхеньян провел новые ракетные испытания.

Речь идет о пуске баллистической ракеты "Хвасон-15", которая, как утверждает северокорейское руководство, способна достичь любой точки на территории Соединенных Штатов.