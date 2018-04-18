18 Апреля 2018 21:12
Совбез ООН сегодня рассмотрит доклад ОЗХО по делу об отравлении Скрипалей
Совбез ООН сегодня рассмотрит доклад Организации по запрещению химоружия по делу об отравлении Скрипалей. Встреча пройдет по инициативе Великобритании. Ранее стало известно, что организация завершила расследование.
Лондон обвиняет Россию в отравлении Скрипаля, что, по ее оценке, было сделано при воздействии разработанного в Советском Союзе нервно-паралитического яда под названием "Новичок". Причем в докладе организации "Новичок" не упоминается.
Дело о нападении на Скрипалей обсуждали сегодня на закрытом заседании исполнительного совета Организации по запрещению химоружия в Гааге.
Как утверждает руководитель лаборатории организации и команды специалистов, которая была развернута в Великобритании, эксперты не обнаружили вещество Би-Зет в образцах проб, которые были взяты на месте отравления бывшего полковника ГРУ.
Впрочем, российскому МИД из конфиденциальных источников стало известно, что в одной из проб химики швейцарской лаборатории Би-Зет все-таки обнаружили. Этот химикат разрабатывался в США и стоял на вооружении британской и американской армий.
Тем временем британский медиарегулятор Ofcom начал 7 новых расследований в отношении телеканала Russia Today. Расследования касаются вопроса "должной беспристрастности новостных и документальных программ телеканала, в которых речь шла о деле Скрипалей".