Совбез ООН сегодня рассмотрит доклад ОЗХО по делу об отравлении Скрипалей

18 Апреля 2018 21:12

Совбез ООН сегодня рассмотрит доклад Организации по запрещению химоружия по делу об отравлении Скрипалей. Встреча пройдет по инициативе Великобритании. Ранее стало известно, что организация завершила расследование.

Лондон обвиняет Россию в отравлении Скрипаля, что, по ее оценке, было сделано при воздействии разработанного в Советском Союзе нервно-паралитического яда под названием "Новичок". Причем в докладе организации "Новичок" не упоминается.

Дело о нападении на Скрипалей обсуждали сегодня на закрытом заседании исполнительного совета Организации по запрещению химоружия в Гааге.

Как утверждает руководитель лаборатории организации и команды специалистов, которая была развернута в Великобритании, эксперты не обнаружили вещество Би-Зет в образцах проб, которые были взяты на месте отравления бывшего полковника ГРУ.

Впрочем, российскому МИД из конфиденциальных источников стало известно, что в одной из проб химики швейцарской лаборатории Би-Зет все-таки обнаружили. Этот химикат разрабатывался в США и стоял на вооружении британской и американской армий.

Тем временем британский медиарегулятор Ofcom начал 7 новых расследований в отношении телеканала Russia Today. Расследования касаются вопроса "должной беспристрастности новостных и документальных программ телеканала, в которых речь шла о деле Скрипалей".