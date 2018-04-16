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Совбез ООН сегодня рассмотрит доклад Организации по запрещению химоружия по делу об отравлении Скрипалей
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18 Апреля 2018 07:03

Совбез ООН сегодня рассмотрит доклад Организации по запрещению химоружия по делу об отравлении Скрипалей

Встреча пройдет по инициативе Великобритании. Ранее стало известно, что организация завершила расследование.

На прошлой неделе ее эксперты опубликовали часть доклада, где говорилось, что британские правоохранительные органы верно идентифицировали тип нервно-паралитического вещества, использованного при покушении на экс-полковника ГРУ.

  

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