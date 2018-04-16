В мире
18 Апреля 2018 07:03
Совбез ООН сегодня рассмотрит доклад Организации по запрещению химоружия по делу об отравлении Скрипалей
Встреча пройдет по инициативе Великобритании. Ранее стало известно, что организация завершила расследование.
На прошлой неделе ее эксперты опубликовали часть доклада, где говорилось, что британские правоохранительные органы верно идентифицировали тип нервно-паралитического вещества, использованного при покушении на экс-полковника ГРУ.
Другие новости
18.04.2018 09:12 / В мире Стивен Спилберг первым в истории кино заработал в прокате 10 миллиардов долларов
18.04.2018 09:10 / В мире На Кубе сегодня назовут имя нового главы государства
18.04.2018 09:08 / В мире Нападение в школе Башкортостана
18.04.2018 09:06 / В мире Сенат США обсудит ограничение возможностей американского лидера на использование военной силы за рубежом
18.04.2018 09:03 / В мире Эксперты Организации по запрещению химоружия сегодня начинают работу в сирийской Думе
18.04.2018 08:04 / В мире Вице-премьер Турции заморозил переговоры об участии страны в ЕС
18.04.2018 08:02 / В мире Япония, США и Южная Корея рассчитывают до 2020 года осуществить денуклеаризацию КНДР
18.04.2018 07:09 / В мире Вблизи от Земли пролетел астероид размером с Тунгусский метеорит
18.04.2018 07:07 / В мире Дональд Трамп намерен расширить экспорт американского оружия
18.04.2018 07:05 / В мире В Европе не прекращаются протесты против бомбардировок сирийской территории
17.04.2018 21:16 / В мире Серж Саргсян избран премьер-министром Армении
17.04.2018 21:14 / В мире Эксперты Организации по запрещению химоружия приступают к работе в городе Дума
17.04.2018 15:03 / В мире В России 50 населенных пунктов остаются в зоне подтопления
17.04.2018 15:02 / В мире Сильная гроза и шквалистый ветер в Нью-Йорке
17.04.2018 12:06 / В мире Юбилей отмечает знаменитая российская певица Валерия
17.04.2018 12:03 / В мире Полиция Армении приняла решение прекратить митинг в Ереване
17.04.2018 09:06 / В мире Европа протестует против бомбардировок сирийской территории
17.04.2018 09:05 / В мире Журналисты США не нашли подтверждений химатаки в Думе