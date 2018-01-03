Совбез ООН сегодня проведет экстренное заседание по ситуации в Иране

5 Января 2018 09:06

Встреча, по информации СМИ, состоится по инициативе США и пройдет в открытом режиме. В самом Иране не прекращаются массовые демонстрации в поддержку правительства. Активисты требуют наказать зачинщиков беспорядков, в которых в конце декабря погибли не менее 20-ти человек.