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Совбез ООН сегодня проведет экстренное заседание по ситуации в Иране
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5 Января 2018 09:06

Совбез ООН сегодня проведет экстренное заседание по ситуации в Иране

Встреча, по информации СМИ, состоится по инициативе США и пройдет в открытом режиме. В самом Иране не прекращаются массовые демонстрации в поддержку правительства. Активисты требуют наказать зачинщиков беспорядков, в которых в конце декабря погибли не менее 20-ти человек.  

  

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