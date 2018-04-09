Совбез ООН проведет экстренное заседание. Встреча созвана по инициативе Франции

9 Апреля 2018 19:01

Совбез ООН проведет сегодня экстренное заседание на фоне химической атаки в сирийском городе Дума. Она, по сообщениям западных СМИ, унесла полсотни жизней. Встреча созвана по инициативе Франции.

Пятая республика назвала произошедшее в Думе "серьезным нарушением международных законов". Страны ЕС и США возложили ответственность за инцидент на сирийские власти и Россию. В Кремле химатаку называют инсценировкой. Ранее и официальная Москва, и Дамаск предупреждали мировое сообщество о готовящихся на территории арабской республики провокациях.

Сергей Лавров, Министр иностранных дел России:

"Как мы и предупреждали, последовали сообщения с места событий, из пригорода Дамаска в Восточной Гуте города Дума. Я уверен, что многие видели эти кадры, когда детей и взрослых обильно поливают водой из ведер, причем делают это люди, которые никак и ничем не защищены от возможного воздействия того вещества, от которого пострадали те, кому они оказывают помощь".

И сегодня же в Совбезе пройдет еще одно заседание, созванное уже по инициативе России. Его тема – угрозы международному миру и безопасности.