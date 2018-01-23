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Совбез ООН призвал Турцию к сдержанности в ситуации с Сирией
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23 Января 2018 09:01

Совбез ООН призвал Турцию к сдержанности в ситуации с Сирией

Заседание Совета Безопасности созвали по инициативе Франции. На выходных Анкара начала новую военную операцию в Африне, который находится под контролем военных формирований курдов. Это вызвано решением Вашингтона сформировать так называемые отряды безопасности из курдов и умеренных исламистов на турецко-сирийской границе.
  

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