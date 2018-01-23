Совбез ООН призвал Турцию к сдержанности в ситуации с Сирией

23 Января 2018 09:01

Заседание Совета Безопасности созвали по инициативе Франции. На выходных Анкара начала новую военную операцию в Африне, который находится под контролем военных формирований курдов. Это вызвано решением Вашингтона сформировать так называемые отряды безопасности из курдов и умеренных исламистов на турецко-сирийской границе.