Совбез ООН отказался осудить удар США и их союзников по Сирии

15 Апреля 2018 09:00

Российский проект резолюции по немедленному прекращению агрессии в отношении Сирии отклонен.

Экстренное заседание Совбеза ООН, созванное по инициативе России, результатов не принесло. Стороны остались на своих позициях. США заявили, что время переговоров прошло и их ракеты наготове. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что у нанесших удары по Сирии нет обоснований операции, за исключением информации из СМИ и соцсетей.

Константин Косачев, председатель комитета Совета Федерации России по международным делам: "Операция привязана к двум важным поворотом развития сирийского сюжета: вчерашние неопровержимые доказательства того, что пленка белых касок была постановочной. И сегодняшняя миссия ОЗХО, которая начинает свою работу в Думе и, возможно, эту работу не начнет, потому что в условиях войны никакие расследования проводить невозможно. Операция направлена на то, чтобы сорвать эту миссию".

Между тем США и союзники подготовили очередную резолюцию. Документ обсудят на заседании завтра. В нем в категорической форме осуждается любое применение химоружия. Проект предполагает создание независимого механизма для расследования инцидента в Думе, а также призывает обеспечить поставки гуманитарной помощи и прекращение огня.