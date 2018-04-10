Совбез ООН не принял резолюцию России по Сирии

11 Апреля 2018 07:03

Документ по расследованию химических атак не получил достаточной поддержки. Ранее Москва завизировала американский проект резолюции. Их главное отличие в том, какой орган будет определять виновных в применении оружия. США настаивали на том, чтобы это сделала независимая комиссия, передав в Совбез уже готовый результат. Россия считает, что виновных должен определить Совбез после изучения материалов расследования.

Василий Небензя, постоянный представитель России при ООН: "Если вы приняли решение осуществить незаконную военную авантюру, надеемся, что вы все-таки одумаетесь. Отвечайте за нее сами. А вы хотите использовать вброс сегодня этой резолюции в Совет Безопасности, которая долгое время лежала на полке, чтобы найти предлог. Вы сами говорили неоднократно об этом. О том, что если совет не примет решение, - вы сами будете принимать решение. Зачем вы целенаправленно подрываете авторитет Совета, выдвигая заведомо непроходную резолюцию".

Также Совбез ООН отклонил еще один российский проект резолюции - в поддержку отправки экспертов ОЗХО в сирийскую Думу и оказании им поддержки, в котором осуждается "любое применение токсичных веществ в качестве оружия в Сирии".