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Совбез ООН не принял предложенную Россией резолюцию по Сирии
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14 Апреля 2018 21:20

Совбез ООН не принял предложенную Россией резолюцию по Сирии

В документе официальная Москва потребовала от США и союзников немедленно прекратить агрессию в отношении Сирии, а также воздержаться от дальнейшего использования силы в нарушение Устава ООН и международного права.

  

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