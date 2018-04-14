В мире
14 Апреля 2018 21:20
Совбез ООН не принял предложенную Россией резолюцию по Сирии
В документе официальная Москва потребовала от США и союзников немедленно прекратить агрессию в отношении Сирии, а также воздержаться от дальнейшего использования силы в нарушение Устава ООН и международного права.
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