Совбез ООН не принял ни одну из трех представленных резолюций по Сирии

11 Апреля 2018 12:06

Первые два документа касались механизма расследования химатак в арабской республике и были предложены Россией и США. Москва заблокировала проект Вашингтона, а российский не набрал необходимого числа голосов. Третий, изначально предложенный Швецией и доработанный Россией, касался отправки миссии ОЗХО в сирийскую Думу. Он тоже не получил поддержки членов Совбеза. Британию, в частности, не устроило, что компромиссный проект не нацелен на установление виновных в атаке на Думу.