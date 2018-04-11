В мире
11 Апреля 2018 12:06
Совбез ООН не принял ни одну из трех представленных резолюций по Сирии
Первые два документа касались механизма расследования химатак в арабской республике и были предложены Россией и США. Москва заблокировала проект Вашингтона, а российский не набрал необходимого числа голосов. Третий, изначально предложенный Швецией и доработанный Россией, касался отправки миссии ОЗХО в сирийскую Думу. Он тоже не получил поддержки членов Совбеза. Британию, в частности, не устроило, что компромиссный проект не нацелен на установление виновных в атаке на Думу.
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