В мире
10 Апреля 2018 07:07
Совбез ООН может сегодня проголосовать по проекту резолюции США по Сирии
Совбез ООН может уже сегодня проголосовать по проекту резолюции США об учреждении нового механизма расследования случаев применения химоружия в Сирии. Сообщается, что Штаты могут вынести на голосование документ, который не поддержит Россия, обладающая правом вето. Российский постпред при ООН Василий Небензя уже отметил, что проект содержит ряд неприемлемых элементов, а видеозаписи, которые оппозиционные группировки Сирии выдавали за свидетельство применения химоружия в городе Дума, носят явно постановочный характер. Будет ли Россия сегодня выставлять на голосование свой проект резолюции, пока неизвестно.
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