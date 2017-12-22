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Совбез ООН единогласно ужесточил санкции против Северной Кореи
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23 Декабря 2017 21:20

Совбез ООН единогласно ужесточил санкции против Северной Кореи

Это стало ответом на проводимые страной испытания межконтинентальных ракет и ядерного оружия. Документ практически полностью ограничивает экспорт продукции и рабочей силы из КНДР и запрещает государствам ООН продавать Северной Корее промышленное оборудование, транспортные средства, железо, сталь и другие металлы. Также резолюция более жестко ограничивает поставки в регион нефтепродуктов и непереработанного черного золота.

  

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