Совбез ООН единогласно ужесточил санкции против Северной Кореи

23 Декабря 2017 21:20

Это стало ответом на проводимые страной испытания межконтинентальных ракет и ядерного оружия. Документ практически полностью ограничивает экспорт продукции и рабочей силы из КНДР и запрещает государствам ООН продавать Северной Корее промышленное оборудование, транспортные средства, железо, сталь и другие металлы. Также резолюция более жестко ограничивает поставки в регион нефтепродуктов и непереработанного черного золота.