Состояние Чарли Роули, который отравился "Новичком" в Эймсбери, улучшилось

Состояние 45-летнего британца Чарли Роули, который отравился "Новичком" в Эймсбери, улучшилось. Он вышел из комы. Сейчас полицейские пытаются выяснить у мужчины, где и как пара могла контактировать с веществом. Напомню, подруга Роули Дон Стерджес не пришла в сознание и скончалась в понедельник. Есть версия, что британцы могли найти контейнер, в котором "Новичок" доставляли в Солсбери. В отравлении пытаются обвинить Россию. Москва это отвергает.