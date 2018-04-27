Состоялась историческая встреча глав КНДР и Южной Кореи

27 Апреля 2018 09:00

Поистине историческое событие. Межкорейский саммит сегодня прошел на границе между двумя странами. Переговоры начались с торжественной церемонии встречи. Мун Чжэ Ин приветствовал главу КНДР у демаркационной линии в Пханмунджоме. Лидеры обменялись рукопожатиями, а затем Ким Чен Ын пересек барьер, став первым северокорейским лидером, кто сделал это за 65 лет с начала конфликта. После в Доме мира начались первые более чем за 10 лет переговоры.

Ким Чен Ын, Председатель Госсовета КНДР: "Надеюсь, наши переговоры затронут все нерешенные проблемы и принесут хорошие результаты. Я хочу сказать, что мы должны решительно смотреть в будущее, наши страны должны идти рука об руку. Надеюсь, мы будем встречаться чаще, чтобы решить проблемы, существующие между нами, и построить желанный хороший мир".

Также Ким Чен Ын принял приглашение посетить Сеул, пообещал, что больше не будет будить Мун Чжэ Ина ракетными запусками по утрам, и угостит своего коллегу знаменитой пхеньянской лапшой нэнмён. В последующие два дня главы двух стран обсудят вопросы улучшения отношений Севера и Юга, мира и перспектив воссоединения.