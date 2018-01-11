Сокращение ядерного оружия в Северной Корее - принципиальная позиция Юга

10 Января 2018 21:03

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин готов провести прямые переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Как отметил политик, встреча может пройти в том случае, если ее предполагаемые итоги позволят снизить напряженность на полуострове. Сокращение ядерного оружия в Северной Корее - это принципиальная позиция Юга, от которой здесь не намерены отказываться. При этом Мун Чжэ Ин добавил, что приложит все усилия для того, чтобы этот год стал началом новой эпохи мира на Корейском полуострове.

Накануне диалог возобновили министерские делегации, которые договорились об оживлении переговоров в военной сфере и участии северокорейских спортсменов в зимней Олимпиаде. Она стартует менее чем через месяц в южнокорейском Пхенчхане.