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Соединенное Королевство в плену снежной стихии
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28 Декабря 2017 09:02

Соединенное Королевство в плену снежной стихии

Мощная метель, которая обрушилась на Британию, привела к энергетическому и транспортному коллапсу. Без электричества остались тысячи домов, на дорогах серьезные пробки. Увеличилось число аварий. В ближайшее время снегопады продолжатся, появится гололед. С проблемами столкнулся и лондонский аэропорт "Стэнстэд". Там застряли сотни пассажиров. Из-за непогоды пришлось отменить и задержать десятки рейсов. Работники воздушной гавани расчищают взлетно-посадочную полосу.

А мэр Нью-Йорка посоветовал жителям не выходить на улицу в минус 8 градусов. В США пришло уже традиционное (так называемое в Штатах) похолодание. Градоначальник напомнил, как следует себя вести при низких температурах. Билл Де Блазио рекомендовал проводить меньше времени на улице.

  

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