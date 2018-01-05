В мире
7 Января 2018 15:12
Сноубордист спровоцировал сход лавины в Пиренеях
В Пиренеях сноубордист спровоцировал сход лавины во время спуска по склону. Но сумел спастись. Видео сняли его друзья. Вначале все проходит нормально, однако после резкого поворота сноубордиста снежная масса начинает сходить со склона в нескольких метрах от него. Друзья пытаются криками приободрить экстремала, и в итоге он успешно добирается до безопасного места.
Другие новости
07.01.2018 15:10 / В мире Американцы с декабря во власти аномальных морозов
07.01.2018 15:04 / В мире Праздничные богослужения проходят в десятках стран на разных языках
07.01.2018 09:03 / В мире Рождество – это центральное событие человеческой истории
06.01.2018 21:21 / В мире Россия раскритиковала США за созыв экстренного заседания Совбеза ООН в связи с протестами в Иране
06.01.2018 21:19 / В мире Сегодня завершится Рождественский пост
06.01.2018 15:08 / В мире Адриано Челентано сегодня отмечает юбилей
06.01.2018 15:07 / В мире В аэропорту Торонто столкнулись два пассажирских самолета
06.01.2018 12:06 / В мире ЧП в аэропорту Торонто
06.01.2018 12:05 / В мире Постпред Ирана при ООН заявил, что протесты в его стране организованы из-за рубежа
06.01.2018 09:06 / В мире В Канаде и США десятки погибших от морозов
05.01.2018 21:12 / В мире КНДР согласилась провести переговоры с Южной Кореей на высоком уровне
05.01.2018 19:12 / В мире В Европе началась эпидемия гриппа
05.01.2018 17:12 / В мире В Вашингтоне мгновенно распродали книгу "Огонь и ярость: внутри Белого дома Дональда Трампа"
05.01.2018 17:10 / В мире Сильный снегопад обрушился на Червинию на северо-западе Италии
05.01.2018 15:12 / В мире Гигантский тунец был продан в Японии за 323 тысячи долларов
05.01.2018 15:05 / В мире В США жертвами снегопадов стали не менее 16 человек
05.01.2018 15:04 / В мире На Китай обрушились сильные снегопады
05.01.2018 13:01 / В мире В Луксоре упал воздушный шар с туристами
События
31.12.2017 23:55:00 Новогоднее обращение Президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко