Сноубордист спровоцировал сход лавины в Пиренеях

7 Января 2018 15:12

В Пиренеях сноубордист спровоцировал сход лавины во время спуска по склону. Но сумел спастись. Видео сняли его друзья. Вначале все проходит нормально, однако после резкого поворота сноубордиста снежная масса начинает сходить со склона в нескольких метрах от него. Друзья пытаются криками приободрить экстремала, и в итоге он успешно добирается до безопасного места.