Снегопады на Балканах

4 Февраля 2018 09:03

В Словении жители к зиме оказались не готовы. Проехать по дорогам близ Любляны из-за снежных заносов стало непростой задачей, особенно в час пик. На западе страны непогода сопровождалась сильным ветром. Почти 2 тысячи домов остались без электричества.

Сложная ситуация и в соседней Хорватии. Метеорологи говорят, что в ближайшие дни снега выпадет еще больше.

2 февраля рядом с городом Карловац произошло ДТП. Не справился с управлением водитель школьного автобуса. Транспортное средство упало в овраг. Два человека получили ранения.