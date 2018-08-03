Смертельная жара в Испании: не менее двух человек скончались от теплового удара. Оба погибших - мужчины в возрасте 48 и 78 лет. Сегодня в большинстве провинций синоптики объявили экстренное предупреждение. В отдельных населенных пунктах уровень опасности поднят до самого высокого - красного. Воздух нагреется до 44 градусов. В Польше от засухи страдают более 100 тысяч фермерских хозяйств. В ряде районов Португалии сегодня был побит температурный рекорд: столбик термометра поднялся выше отметки 45 градусов по Цельсию.