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Слон-нелегал
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29 Января 2018 19:10

Слон-нелегал

Дикий азиатский слон устроил настоящий переполох на КПП между Китаем и Лаосом. Инцидент попал на запись камеры видеонаблюдения. Слон безмятежно перешагивает через барьер, пока сбитые с толку пограничники пытаются его остановить. К слову, вес взрослого животного - более 5 тонн. На поиски слона-нелегала были отправлены две бригады солдат, которые предупреждали местных жителей о возможном появлении нежданного гостя. Впрочем, через какое-то время слон сам решил вернуться на родину.  

  

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