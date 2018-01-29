Слон-нелегал

29 Января 2018 19:10

Дикий азиатский слон устроил настоящий переполох на КПП между Китаем и Лаосом. Инцидент попал на запись камеры видеонаблюдения. Слон безмятежно перешагивает через барьер, пока сбитые с толку пограничники пытаются его остановить. К слову, вес взрослого животного - более 5 тонн. На поиски слона-нелегала были отправлены две бригады солдат, которые предупреждали местных жителей о возможном появлении нежданного гостя. Впрочем, через какое-то время слон сам решил вернуться на родину.